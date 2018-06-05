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«Острые предметы» — второй трейлер

Кабельный канал HBO выпустил расширенный трейлер мини-сериала «Острые предметы», почти целиком состоящий из новых кадров. Вдобавок выяснилась точная дата премьеры — восьмисерийный психологический триллер стартует 8 июля.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Джиллиан Флинн («Исчезнувшая») рассказывает о журналистке Камилле Прикер (Эми Адамс), пытающейся начать жизнь заново после краткосрочного пребывания в психиатрической клинике. По заданию редакции Камилла возвращается в родной городок, чтобы написать об убийстве двух школьниц. Воюя с призраками прошлого, главная героиня близко к сердцу принимает убийство девочек.

В проекте наряду с Адамс задействованы Крис Мессина, Патриша Кларксон, Уилл Чейз, Элайза Скэнлен, Элизабет Перкинс, Мэтт Крэйвен, Джексон Хёрст, Дженнифер Аспен.

Шоураннер проекта Марти Ноксон («Безумцы») работала над сценарной адаптацией вместе с автором литературного первоисточника. Мини-сериал срежиссировал Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»). Исполнительными продюсерами числятся Джейсон Блум, Чарльз Лэйтон, Джессика Роудс и Нэйтан Росс. Производство курируют Entertainment One Television и Blumhouse Television.

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