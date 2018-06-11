Автор чёрной комедии «Конец ***го мира» переосмыслит греческую мифологию

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки десятисерийной чёрной комедии «Хаос», которая возьмётся по-новому интерпретировать некоторые греческие мифы. Создателем и основным сценаристом проекта выступит Чарли Ковелл («Конец ***го мира»).
Полный чёрного юмора сериал является современным переосмыслением древнегреческой мифологии, исследуя темы гендерной политики, власти и жизни в метафорической преисподней — на дне общества.
Информации об актёрском составе пока нет. Исполнительными продюсерами проекта выступают Нина Ледерман, Таня Сегачан и Джон Вудворд.