Писатель Брэндон Сандерсон и FremantleMedia North America готовят мультимедийный фэнтези-проект

Продюсерская компания FremantleMedia North America («Американские боги») и Random House Studio договорились с автором фэнтезийных бестселлеров Брэндоном Сандерсоном поработать вместе над амбициозным мультимедийным проектом. В рамках долгосрочного сотрудничества предполагается разработка многосерийной драмы Dark One.

Вдобавок уже сейчас Сандерсон трудится над одноимённым графическим романом для издательства Vault Comics и разрабатывает книжную серию, которая расширит вселенную потенциального сериала и глубже раскроет второстепенных персонажей истории. Но и это ещё не всё: вдобавок к перечисленному выпустят подкаст Dark One, который посвятят обсуждению сериала и всего, что ему сопутствует.

Фэнтезийная приключенческая драма расскажет о молодом человеке, которого одолевают видения о странных, фантастических мирах. Парня пытаются убедить, что всё это лишь бред и галлюцинации. Однако вскоре выясняется, что наблюдаемые им тёмные, опасные картины — отражение некой параллельной реальности, где пророчества нарекли главного героя тираном, который уничтожит мир со всеми его обитателями.

Сандерсон — автор нескольких популярных фэнтезийных серий, в том числе «Элантриса», «Рождённого туманом» и «Архива Буресвета». Помимо этого писатель работал над окончанием известного книжного цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана.