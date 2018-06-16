«Сверхлюди» могут повторить судьбу «Константина»

Ни для кого не секрет, что супергеройский сериал Marvel «Сверхлюди» с треском провалился. Настолько не секрет, что по нему уже успели пройтись и телеведущий Джимми Киммел на ABC Upfronts, и даже Дэдпул на страницах собственного комикса. Первые два эпизода провалились в кинотеатрах IMAX, остальные шесть постучали со дна на телеканале ABC. IMAX поспешил умыть руки и впредь так не рисковать, а ABC в конце концов закономерно закрыл сериал.

Впрочем, некоторые фанаты-оптимисты даже подписывали петиции с просьбой не лишать мир этих прекрасных героев. И вот на открытом интервью Reddit AMA в ходе промо-компании нового сериала MCU «Плащ и Кинжал» главу Marvel TV Джефа Лоэба спросили, как он относится к возвращению персонажей «Сверхлюдей» в каких-либо будущих сериалах или фильмах Marvel, на что тот ответил:

Надеюсь на это. Отличные актёры и, как бы там ни было, по-моему, занятное шоу.

Практика не новая. Так, например, после закрытия полюбившегося зрителям сериала «Константин», экзорциста пристроили на телеканал The CW — сперва в «Стрелу», а потом в «Легенд завтрашнего дня».

«Сверхлюди» повествуют о приключениях королевского семейства из лунного города Аттилан. Главные роли сыграли Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн и Соня Балморс. Основным сценаристом и шоураннером сериала выступил Скотт Бак («Железный кулак»).