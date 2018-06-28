За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В апреле Netflix одобрил производство ситкома Turn Up Charlie. Одним из исполнительных продюсеров сериала выступает Идрис Эльба («Лютер»); он же играет одну из главных ролей в проекте. А нынче выяснилось, что компанию ему составит Пайпер Перабо (фильмы «Бар „Гадкий койот“», «Престиж», сериал «Тайные связи»). Вдобавок кастинг-лист пополнили Джей Джей Филд («Поворот: Шпионы Вашингтона») и Фрэнки Херви.

Главный герой восьмисерийной комедии — диджей и закоренелый холостяк Чарли (Эльба), переживающий не лучшие времена. Жизнь подкидывает ему последний шанс добиться успеха — правда, для этого придётся понянчиться с трудным ребёнком одной знаменитости, а именно дочерью его лучшего друга.

Перабо сыграет Сару — диджея-суперзвезду, икону феминизма и королеву трендов, которая решает оставить сумасшедшую и развесёлую жизнь в США, чтобы осесть в Лондоне и обеспечить своей избалованной дочурке стабильное, нормальное будущее.

Сценарий пишут Лаура Нил, Феми Ойениран и Виктория Азаре-Арчер. Режиссируют Тристрам Шапиро («Сообщество», «Несгибаемая Кимми Шмидт») и Мэтт Липси («Задиры»). Исполнительными продюсерами помимо Эльбы и Шапиро значатся Гари Рич и Мартин Джойс. Производством займутся Brown Eyed Boy Productions и Green Door Pictures.