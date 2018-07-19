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Лора Дрейфус, Люси Бойнтон и Зои Дойч снимутся в комедии Райана Мёрфи «Политик»

Лора Дрейфус («Лузеры»), Люси Бойнтон («Цыганка»), Зои Дойч («Взрослые игры») и дебютантка Рейн Джонс пополнили актёрский состав комедии Райана Мёрфи «Политик» (The Politician).

Сюжет и роли означенных актрис в проекте, которому Netflix на радостях выделил сразу два сезона, автор по традиции держит в строжайшей тайне. Известно лишь, что действие завертится вокруг политика из Санта-Барбары с большими амбициями и кошельком в исполнении Бена Платта («Идеальный голос»), который к тому же ещё и споёт. Каждый сезон будет посвящён его участию в очередной политической гонке.

Всё ещё ведутся активные переговоры с Барброй Стрейзанд и Гвинет Пэлтроу как исполнительными продюсерами проекта, а Стрейзанд возможно даже попробует себя в качестве режиссёра.

Мёрфи снимет первый эпизод, а сценарий пишет вместе с коллегами по «Королевам крика» и «Лузерам» Брэдом Фэлчаком и Иэном Бреннаном. За производство отвечают Fox 21 TV Studios и 20th Century Fox TV. Съёмки стартуют в конце лета.

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Политик
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