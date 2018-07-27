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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Четвёртый сезон «Легенд завтрашнего дня» раскроет бисексуальность Джона Константина

Судя по всему, скоро весь мир супергероев совершит массовый каминг-аут, отринув банальную и устаревшую гетеросексуальность. Вот дошла очередь и до крутого экзорциста Джона Константина. Канал NBC закрыл сольник после первого сезона, но не сумел потопить телеперсонажа Мэтта Райана, который с тех пор периодически появлялся в сериалах Arrowverse от The CW и Грега Берланти. Настало время для глубокого раскрытия персонажа, которое заключается в корректировке сексуальной ориентации, позволяющей Константину с одинаковой страстью любить и мужчин, и женщин.

Слегка поголубевший борец с нечистью получит расширенную роль в четвёртом сезоне «Легенд завтрашнего дня», где будут раскрыты подробности его личной жизни в перерыве между окончанием первого сезона «Константина» и первым появлением персонажа в сериале «Стрела». По слухам, в это время Джон Константин закрутил роман с каким-то мужиком, но последствия были трагическими и до сих пор преследуют экзорциста-бисексуала.

Первый эпизод четвёртого сезона «Легенд» с интригующим заголовком The Virgin Gary стартует на канале полового просвещения 22 октября.

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Легенды завтрашнего дня
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