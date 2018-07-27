Режиссёр «Рэмпейджа» снимет чёрную комедию «Рассвет» для Netflix

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки 10-серийной чёрной комедии «Рассвет». В основу проекта лёг одноимённый графический роман за авторством Брайана Ральфа.

События сериала разворачиваются на фоне постапокалиптического Глендейла, штат Калифорния. 17-летний школьник Джош отправляется на поиски своей пропавшей девушки Сэм и присоединяется к пёстрой компании таких же, как и он отщепенцев, куда входят 12-летняя пироманьячка Ангелика и бывший одноклассник Джоша — задира Уэсли, превратившийся в самурая-пацифиста. Чтобы выжить, главному герою предстоит спасаться от безжалостных банд в духе «Безумного Макса», кровожадных гулей и остальных «радостей» бытия, которые ему готовит этот дивный новый мир.

Создателями проекта значатся Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери», «Герои») и Брэд Пейтон («Рэмпейдж», «Разлом Сан-Андреас»). Первый выступает в качестве шоураннеера, второй берётся режиссировать; оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Джеффом Фирсоном. В производстве участвует ASAP Entertainment.