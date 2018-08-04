Телеовощи. Выпуск 242: Эмоциональная реакция

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:46 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:05 —
|Новости
|49:59 —
|Отвечаем на вопросы
|52:37 —
|«Кондор» — 1x07
|01:01:09 —
|«Форс-мажоры» — 8x03
|01:10:48 —
|«В безопасности» — 1x06–07
|01:19:19 —
|«Методом проб и ошибок» — 2x02—03
|01:22:44 —
|«Паранормальный Веллингтон» — 1x04
|01:26:49 —
|«Майя» — 1x09
|01:35:33 —
|«Супергёрл» — 3x15 (впечатления Юрия)
|01:40:24 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x28 (впечатления Льва)
|01:48:17 —
|«Звёздный путь» — 2x05 (впечатления Юрия)
|02:00:29 —
|«Вероника Марс» — 2x08 (впечатления Михаила)
|02:11:08 —
|Благодарим наших спонсоров
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