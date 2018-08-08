«Триикс Медиа» снимает российскую версию дорамы «Подсудимый»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Производственная компания «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ снимает российскую адаптацию 18-серийной корейской дорамы «Подсудимый» 2017 года о страдающем амнезией прокуроре, ошибочно приговорённом к казни. Разработкой юридического триллера занялись ещё весной, а съёмки стартовали в июле.

Главный герой 16-серийной отечественной версии «Подсудимого» — неподкупный работник Следственного комитета Андрей Климов, неукоснительно следующий букве закона. Однажды утром он просыпается в тюремной камере, обвиняемый в убийстве жены и дочери. Между последними воспоминаниями и этим днём пропасть абсолютного беспамятства длиной в четыре месяца. Андрею предстоит по крупицам собрать утерянные воспоминания, чтобы разобраться в произошедшем и восстановить своё честное имя.

Актёрски ансамбль возглавляет Дмитрий Паламарчук. В сериале также снимаются Пётр Рыков, Владимир Литвинов, Елена Вожакина, Антон Гуляев и другие. Режиссирует Максим Бриус по сценарию Игоря Бедных.