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«Триикс Медиа» снимает российскую версию дорамы «Подсудимый»

Производственная компания «Триикс Медиа» по заказу телеканала НТВ снимает российскую адаптацию 18-серийной корейской дорамы «Подсудимый» 2017 года о страдающем амнезией прокуроре, ошибочно приговорённом к казни. Разработкой юридического триллера занялись ещё весной, а съёмки стартовали в июле.

Главный герой 16-серийной отечественной версии «Подсудимого» — неподкупный работник Следственного комитета Андрей Климов, неукоснительно следующий букве закона. Однажды утром он просыпается в тюремной камере, обвиняемый в убийстве жены и дочери. Между последними воспоминаниями и этим днём пропасть абсолютного беспамятства длиной в четыре месяца. Андрею предстоит по крупицам собрать утерянные воспоминания, чтобы разобраться в произошедшем и восстановить своё честное имя.

Актёрски ансамбль возглавляет Дмитрий Паламарчук. В сериале также снимаются Пётр Рыков, Владимир Литвинов, Елена Вожакина, Антон Гуляев и другие. Режиссирует Максим Бриус по сценарию Игоря Бедных.

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Подсудимый
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«Триикс Медиа» снимает российскую версию дорамы «Подсудимый»

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