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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Руби Роуз сыграет супергероиню-лесбиянку Бэтвумен в сериале от The CW

Как известно, никто не сыграет лесбиянку убедительнее, чем лесбиянка. Вот и создатели анонсированного в июле супергеройского сольника «Бэтвумен» до сего момента судорожно выискивали ту самую эталонную любительницу женщин, которая подошла бы на роль титульной героини. И нашли. Огненноволосую Кейт Кейн сыграет гендерфлюидная Руби Роуз («Джон Уик 2», «Оранжевый — хит сезона»). Впрочем, тут ответственные за кастинг ходят по тонкому льду — а ну как через время воплощение готэмской справедливости потянет на мужиков?

Сериал по вселенной DC от телеканала The CW расскажет о Бэтвумен, воюющей на улицах Готэма со злом и несправедливостью. В душе у протагонистки целый выводок личных демонов, с которыми ей придётся сражаться в перерывах между погоней за юбками и разборками со злодеями.

Исполнительными продюсерами выступают сценарист проекта Кэролайн Дрис («Дневников вампира») и Грег Берланти. Производством займутся Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

Впервые аудитория увидит персонажа до премьеры «Бэтвумен» в декабрьском кроссовере Arrowverse.

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Бэтвумен
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