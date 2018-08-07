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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Побег из Даннеморы» — трейлер

Мини-сериал «Побег из Даннеморы» с впечатляющим актёрским ансамблем обзавёлся полноценным трейлером и датой выхода — премьера состоится 18 ноября на кабельном канале Showtime.

Восьмисерийная криминальная драма основана на реальных событиях, произошедших на севере штата Нью-Йорк летом 2015 года, когда двое осуждённых убийц Ричард Мэтт (Бенисио Дель Торо) и Дэвид Суэтт (Пол Дано) умудрились сбежать из тюрьмы строгого режима. Помогла им в этом замужняя работница исправительного учреждения Тилли Митчелл (Патриция Аркетт), которая закрутила роман с обоими преступниками.

Сценарий написали коллеги по «Рэю Доновану» Бретт Джонсон и Майкл Толкин. Проект срежиссировал Бен Стиллер. Все трое выступают исполнительными продюсерами наравне с Брайаном Зуриффом, Майклом де Лукой и Никки Уэйнсток.

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