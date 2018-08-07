Галь Гадот может сыграть актрису и изобретательницу Хеди Ламарр в байопике от Showtime

Вслед за коллегами по «Чудо-женщине» Крисом Пайном и Пэтти Дженкинс, работающими над триллером «Имя мне — ночь» для TNT, в телепостановке планирует поучаствовать и сама темискирская амазонка Галь Гадот. Поговаривают, актриса ведёт переговоры о съёмках в безымянном мини-сериале от кабельного канала Showtime, посвящённом голливудской кинодиве Хеди Ламарр. Подтверждать слухи пока никто не спешит.

Урождённая Хедвиг Ева Мария Кислер, блиставшая на больших экранах в 30–40-е годы прошлого века, известна также своей изобретательской деятельностью. Во время Второй мировой войны Ламарр совместно с Джорджем Антейлом запатентовала систему дистанционного управления торпедами. Годы спустя этот патент стал основой для разработки незаменимой нынче беспроводной связи.

Сценарий биографической драмы напишет соавтор «Любовников» Сара Трим; она же войдёт в команду исполнительных продюсеров наряду с Гадот, Яроном Версано и Уорреном Литтфилдом («Рассказ служанки»). Производством займётся Endeavor Content.