 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Warner Bros. TV хочет перезапустить «Альфа» Новые игры августа 2018: The Walking Dead: The Final Season, Death's Gambit, State of Mind, Yakuza Kiwami 2 Третий сезон «Очень странных дел» выйдет следующим летом Сериал по «Властелину колец» обзавёлся сценаристами Netflix экранизирует рыцарский роман «Письмо королю» датской писательницы Тонке Драхт
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Шучу» — трейлер

Десятисерийная трагикомедия «Шучу» с Джимом Керри обзавелась полноценным трейлером. Дату выхода объявили ещё в начале лета — сериал стартует на кабельном канале Showtime 9 сентября.

Джефф (Керри) — сказочный богач и легенда детского телевидения под псевдонимом Мистер Пиклз, источник доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. По горькой иронии, когда в семейной жизни телевизионной иконы наступает кризис, все богатства сценического арсенала Джеффа не в состоянии помочь ему с ним справиться.

В сериале также снимаются Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински и другие.

Сериал снял Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума») по сценарийю шоураннера проекта Дэйва Холстейна («Косяки»). Исполнительными продюсерами наряду с Керри, Гондри и Холстейном выступают Джейсон Бейтман, Джеймс Гаравенте, Раффи Адлан и Майкл Агилар.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Шучу
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Шучу» — тизер-трейлер с датой выхода
 
Джим Керри сыграет главную роль в комедийном сериале от Showtime
 
Джуди Грир присоединилась к Джиму Керри в комедии от Showtime

Тоже интересно

 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Призрак в доспехах»
 
Кино «Защитники» — трейлер
 
Аниме «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» — 18
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — кадр
 
Кино Российский прокат «Дэдпула» на английском языке
 
Телеовощи. Выпуск 116: Шипастые пчёлы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Marvel's Spider-Man - в британских кинотеатрах зрителям "Человека-муравья и Осы" показали новый трейлер игры, опубликована экранка роликаСценаристка Anthem перешла в Insomniac Games для работы над новым секретным проектомFamitsu опубликовал топ самых ожидаемых игр по версии читателейDark Souls - моддер сделал мрачный мир игры красочнымOctopath Traveler - Square Enix прокомментировала успех JRPG-эксклюзива для Nintendo Switch, продажи превзошли все ожидания
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика