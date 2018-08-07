«Шучу» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Десятисерийная трагикомедия «Шучу» с Джимом Керри обзавелась полноценным трейлером. Дату выхода объявили ещё в начале лета — сериал стартует на кабельном канале Showtime 9 сентября.

Джефф (Керри) — сказочный богач и легенда детского телевидения под псевдонимом Мистер Пиклз, источник доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. По горькой иронии, когда в семейной жизни телевизионной иконы наступает кризис, все богатства сценического арсенала Джеффа не в состоянии помочь ему с ним справиться.

В сериале также снимаются Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински и другие.

Сериал снял Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума») по сценарийю шоураннера проекта Дэйва Холстейна («Косяки»). Исполнительными продюсерами наряду с Керри, Гондри и Холстейном выступают Джейсон Бейтман, Джеймс Гаравенте, Раффи Адлан и Майкл Агилар.