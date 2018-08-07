«Рэй Донован» — трейлер шестого сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шестой сезон «Рэя Донована» заполучил официальный трейлер и дату премьеры. Продолжение криминальной драмы с Ливом Шрайбером стартует на кабельном канале Showtime 28 октября.

Остросюжетная история повествует о профессиональной и личной жизни фиксера Рэя Донована (Шрайбер) — специалиста по решению проблем богатых и знаменитых всеми доступными средствами, включая противозаконные. В 12-серийном шестом сезоне остро переживающий недавнюю утрату главный герой перебирается из родного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где попытается начать жизнь заново.

В сериале снимаются Эдди Марсан, Дэш Михок, Кэтрин Мённиг, Поок Холл, Керрис Дорси, Деволн Багби, Грэхэм Роджерс и Сьюзен Сарандон. Создателем и сосценаристом проекта является Энн Бидерман («Саутленд»).