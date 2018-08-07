 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мастер Чиф станет одним из главных героев многосерийного боевика по игре Halo Российское кино заработало в зарубежном прокате уже $ 30 млн Сценарий пилотного эпизода сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» готов «Академия смерти» — трейлер HBO и Джосс Уидон снимут научно-фантастическую драму про викторианскую эпоху
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: screenrant.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Disney потратит кругленькую сумму на сериал Джона Фавро по «Звёздным войнам»

В отсутствие официальных новостей информационный вакуум по традиции заполняют слухи. Ситуация с безымянным многосерийным проектом Джона Фавро по вселенной «Звёздных войн» — не исключение. В мае сообщалось, что художниками-постановщиками сериала назначены Эндрю Л. Джонс («Книга джунглей») и ветеран франчайза Даг Чианг («Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»), после чего новостей не поступало.

Нынешние слухи касаются стоимости проекта и локаций, в которых развернётся повествование. Во-первых, издание The New York Times сообщает, будто 10-серийная постановка обойдётся в $ 100 млн. Это лишь подтверждает ранние упоминания о том, что Disney не будет экономить на бюджете расширения вселенной своего сверхприбыльного франчайза.

Во-вторых, неназванные источники сообщают, что местом действия может стать планета Мандалор на Внешнем кольце. События развернутся во временном промежутке между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы» — спустя три года после падения Империи. Сериал поведает о приключениях пока не знакомых зрителям персонажей.

Премьера сериала состоится на потоковом сервисе Disney, который заработает следующей осенью.

3 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Blu Ray Трейлер фильма «Звёздные войны»
 
Почему новые «Звёздные войны» получились именно такими, какими получились
 
Вся правда о Безумном Максе

Тоже интересно

 
Игры Рецензия на игру Mafia III
 
Кино Кристиана Бэйла активно зовут в «Звёздные войны»
 
Кино Сценарист «Индианы Джонса 5» отшил персонажа Шайи Лабафа
 
Кино Тизер-трейлер фильма «хХх: Возвращение Ксандера Кейджа»
 
Кино Постеры: «Боги Египта»
 
Кино Джон Бойега на тихоокеанском рубеже
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Обзор The PersistenceSpyro: Reignited Trilogy - появились новые скриншоты сборника для Xbox One и PlayStation 4Nioh - Koei Tecmo прокомментировала вероятность выпуска игры на Xbox OneMarvel's Spider-Man - в британских кинотеатрах зрителям "Человека-муравья и Осы" показали новый трейлер игры, опубликована экранка роликаСценаристка Anthem перешла в Insomniac Games для работы над новым секретным проектом
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика