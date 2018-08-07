Disney потратит кругленькую сумму на сериал Джона Фавро по «Звёздным войнам»

В отсутствие официальных новостей информационный вакуум по традиции заполняют слухи. Ситуация с безымянным многосерийным проектом Джона Фавро по вселенной «Звёздных войн» — не исключение. В мае сообщалось, что художниками-постановщиками сериала назначены Эндрю Л. Джонс («Книга джунглей») и ветеран франчайза Даг Чианг («Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»), после чего новостей не поступало.

Нынешние слухи касаются стоимости проекта и локаций, в которых развернётся повествование. Во-первых, издание The New York Times сообщает, будто 10-серийная постановка обойдётся в $ 100 млн. Это лишь подтверждает ранние упоминания о том, что Disney не будет экономить на бюджете расширения вселенной своего сверхприбыльного франчайза.

Во-вторых, неназванные источники сообщают, что местом действия может стать планета Мандалор на Внешнем кольце. События развернутся во временном промежутке между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы» — спустя три года после падения Империи. Сериал поведает о приключениях пока не знакомых зрителям персонажей.

Премьера сериала состоится на потоковом сервисе Disney, который заработает следующей осенью.