Мастер Чиф станет одним из главных героев многосерийного боевика по игре Halo

В конце июня Showtime дозрел-таки до официального заказа 10-серийной экранизации культового игрового франчайза Halo. Проект остаётся безымянным, но постепенно обрастает подробностями — важными крупицами информации представители канала поделились с аудиторией в ходе летнего пресс-тура TCA.

Пожалуй, самое важное дополнение к уже известным фактам: одним из главных героев сериала будет Мастер Чиф — основной персонаж игровой вселенной. А вот увидят ли зрители протагониста без традиционной брони, остаётся тайной. По словам программного директора Showtime Гэри Ливайна, это ключевой вопрос и важная сюжетная деталь сериала.

Футуристический приключенческий боевик, события которого развернутся в XXVI веке, расскажет о противостоянии людей с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество постепенно проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей — так называемых спартанцев, которые смогут помочь переломить ход войны. Авторы готовят новую масштабную и драматическую историю, преисполненную должным уважением к канону.

Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян») снимет несколько эпизодов. Шоураннером и сценаристом выступает Кайл Киллен («Пробуждение»); он же входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Уайаттом, Скоттом Пеннингтоном, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производством заправляют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки начнутся в конце этого года, но премьеры не стоит ждать раньше 2020-го.