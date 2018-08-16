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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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USA Network отказался продлевать сериал «Стрелок» на четвёртый сезон

Кабельный канал USA Network отказал сериалу «Стрелок» в четвёртом сезоне по причине низких рейтингов. Проект занимает последнюю строчку среди остальных драм канала по показателям в ключевой демографической категории «18–49 лет», на которую приходится всего 471 тыс. человек. Общая аудитория за три дня просмотра достигает 1,5 млн — эта цифра вдвое ниже аналогичной во втором сезоне.

Возглавляющая производство Paramount TV всё же попытается выбить «Стрелку» четвёртый сезон на каком-нибудь другом канале, но вероятность того, что сериал приживётся где-нибудь ещё, невелика.

Многосерийный боевик, основанный на серии остросюжетных романов Стивена Хантера, повествует о бывшем морпехе Бобе Ли Суэггере (Райан Филипп) и его непростых буднях на гражданке, где его жизнь подвергается опасности едва ли не чаще, чем на поле боя.

Шоураннером проекта выступает Джон Лавин («Щит»). Исполнительными продюсерами числятся Марк Уолберг, Стивен Левинсон и Лоренцо Ди Бонавентура. В производстве компании Paramount TV помогает Universal Cable Prods.

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Стрелок
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