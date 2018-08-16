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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Керри Вашингтон сыграет главную роль в технодраме Гора Вербински

Керри Вашингтон (фильмы «Джанго освобождённый», «Последний король Шотландии», сериал «Скандал»), похоже, с комфортом обосновалась на Hulu. Весной актриса на пару с Риз Уизерспун подписалась на главную роль в драме «Маленькие огни повсюду», а теперь возглавила актёрский состав ещё одного сериала потокового сервиса — «Блюз старого города» (Old City Blues).

За адаптацию вышедшего в 2011 году графического романа Boom! Studios возьмётся Араш Амель («Титан»), а режиссерское кресло займёт Гор Вербински (франчайз «Пираты Карибского моря»).

Действие разворачивается в 2048 году в Новых Афинах — независимом городе, созданном и полностью контролируемом техногигантом «Хайаши», кишащем разномастными преступниками от контрабандистов и наркоторговцев до коррумпированных политиков и злобных могущественных корпораций. Сюжет закручивается вокруг Солано, Термидора и других офицеров Специальной полиции, делающих всё возможное для поддержания порядка в городе, после того как киборг-основатель «Хайаши» был найден мёртвым.

Вербински, Амель и Вашингтон также значатся исполнительными продюсерами проекта вместе с Брэдом Уэстоном, Соттом Немесом, Россом Ричи и Стивеном Кристи.

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Блюз старого города
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