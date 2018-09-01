 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Cyberpunk 2077 — 48 минут геймплея Интервью c Антоном Сковородиным, главой издательства настольных игр GaGa Games HBO заказал съёмки первого сезона «Хранителей» DOOM Eternal — геймплей, кадры, детали Российское кино заработало в зарубежном прокате уже $ 30 млн
1
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix подумывает снять сериал по игре Diablo

В неё играют, её ждут, о ней слагают песни. Diablo — компьютерная игра в жанре RPG впервые вышла в 1996 году и на сегодняшний день насчитывает три части и несколько дополнений.

В августе создатели игры из Blizzard Entertainment рассказали, что работают над несколькими новыми проектами, и фанаты серии, изголодавшиеся за шесть лет, прошедших с выхода Diablo III, сразу предположили, что речь идёт о четвертой части любимой игры.

Но вот уже сайт RevengeoftheFans где-то раскопал информацию, что потоковый сервис Netflix положил глаз на франчайз и задумал снять по нему сериал. Причем, не просто задумал, но якобы уже даже нашел сценариста. Эндрю Косби, написавший нового «Хеллбоя», считается причастным к потенциальной экранизации тёмного фэнтези.

Netflix не впервой экранизировать компьютерные игры — близится премьера второго сезона анимационной Castlevania, а фанаты «Ведьмака» затаив дыхание ждут любых новостей об одноименном сериале.

В Diablo игрок отправляется в переполненные демонами и нечистью подземелья города Тристрам, чтобы добраться до самого Ада, где должен найти и убить Изначальное Зло, имя которому Аль-Диаболос. В общем, есть где развернуться адаптации.

Ну а если сплетники врут, то пусть опасаются Владыки Ужаса.

1 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Мелкие новости: слухи о приобретении Obsidian Entertainment, неизбежность анонсов по Diablo, свастика в Германии
 
Одним из проектов по франчайзу Diablo оказался порт Diablo III на Switch
 
Netflix подумывает снять сериал по игре Diablo

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 204: Репликанты в «Голубом огоньке»
 
Кино «Человек-паук: Возвращение домой» — третий трейлер
 
Кино Десятилетие «Зомбилэнда» могут отметить сиквелом
 
Кино «Танки» — трейлер
 
Кино Трейлер мультфильма «Бременские разбойники»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Первому игроку приготовиться»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Pro Evolution Soccer 2019 - российские пользователи столкнулись с проблемой - не могут подключиться к серверам на PlayStation 4Слух: Netflix готовит сериал по вселенной DiabloBlizzard нанимает сотрудников с опытом работы над ААА-играми для создания нового экшенаSpider-Man - фотомод в эксклюзиве для PlayStation 4 официально подтверждeнGato Roboto - анонсирована кото-мехо-метроидвания для РС и Nintendo Switch
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика