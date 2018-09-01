Netflix подумывает снять сериал по игре Diablo

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В неё играют, её ждут, о ней слагают песни. Diablo — компьютерная игра в жанре RPG впервые вышла в 1996 году и на сегодняшний день насчитывает три части и несколько дополнений.

В августе создатели игры из Blizzard Entertainment рассказали, что работают над несколькими новыми проектами, и фанаты серии, изголодавшиеся за шесть лет, прошедших с выхода Diablo III, сразу предположили, что речь идёт о четвертой части любимой игры.

Но вот уже сайт RevengeoftheFans где-то раскопал информацию, что потоковый сервис Netflix положил глаз на франчайз и задумал снять по нему сериал. Причем, не просто задумал, но якобы уже даже нашел сценариста. Эндрю Косби, написавший нового «Хеллбоя», считается причастным к потенциальной экранизации тёмного фэнтези.

Netflix не впервой экранизировать компьютерные игры — близится премьера второго сезона анимационной Castlevania, а фанаты «Ведьмака» затаив дыхание ждут любых новостей об одноименном сериале.

В Diablo игрок отправляется в переполненные демонами и нечистью подземелья города Тристрам, чтобы добраться до самого Ада, где должен найти и убить Изначальное Зло, имя которому Аль-Диаболос. В общем, есть где развернуться адаптации.

Ну а если сплетники врут, то пусть опасаются Владыки Ужаса.