Алан Тьюдик сыграет злодея в «Роковом патруле» от DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Рисковый парень Алан Тьюдик («Светлячок», «Тик») решил снова испытать судьбу, вписавшись в новый проект DC — 13-серийный фантастический боевик «Роковой патруль». Предыдущий плод их любви — супергеройская комедия «Бессильные» — продержался в эфире всего один сезон. Ранее в состав патруля вошли Эйприл Боулби, Дайан Герреро, Брендан Фрейзер и Джоиван Уэйд.

Экранизация одноимённого комикса расскажет об одной из самых странных супергеройских команд в истории, участники которой обрели сверхспособности благодаря трагическому стечению обстоятельств. Возглавит изгоев сумасшедший учёный Найлз Колдер, а войдут в неё Роботмен (Фрейзер), Негативный Человек, Безумная Джейн (Герреро), Эластичная Женщина (Боулби) и Киборг (Уэйд).

Тьюдик же перевоплотится в главного злодея — загадочного и безумного Мистера Никто, урождённого Эрика Мордена. Подвергшись воздействию нацистских экспериментов в послевоенном Парагвае, он превратился в живую тень с дырой вместо сердца и создал команду суперзлодеев — Братство Дада.

Сценарий пишет Джереми Карвер («Сверхъестественное»); он же выступает исполнительным продюсером проекта вместе с Джеффом Джонсом и Сарой Шехтер. Возглавляет всё это безобразие, разумеется, Грег Берланти. Производством занимаются Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

Стартует «Роковой патруль» на новёхоньком потоковом сервисе DC Universe в следующем году.