Вся правда об увольнении из «Смертельного оружия» от Клейна Кроуфорда

Клейн Кроуфорд, недавно с позором уволенный из нового [«Смертельного оружия»], разоткровенничался и рассказал свою версию случившегося в подкасте Drinkin’ Bros. Как и предполагалось, продюсеры (по обыкновению) слегка вывернули ситуацию в свою пользу.

Так, например, актёр вовсе не орал на детей во время съёмок — его крики были адресованы человеку, ответственному за поддержание тишины на площадке. К тому моменту они уже добрых восемь часов снимали одну сцену и никак не могли управиться из-за стоявшего вокруг шума. Ситуацию усугублял тот факт, что приглашённый молодой актёр всё это время безуспешно пытался отыграть душераздирающую сцену самоубийства.

И я сорвался. Да, мне определённо стоило просто уйти в трейлер. Это то, что мне советовали делать в подобных ситуациях — запереться в трейлере и вздремнуть. Я не должен был кричать, ибо Голливуд состоит из крайне чувствительных и нежных созданий. Клейн Кроуфорд, отнюдь не нежное создание

Был ещё один инцидент — тот, где Кроуфорд предложил заткнуться ассистенту режиссёра. После этого случая актёру пришлось отдать половину заработка за эпизод и в течение шести недель посещать курсы по управлению гневом. Однако студии этого было мало, и она продолжала шантажировать его той записью каждый раз, когда у исполнителей главных ролей возникали разногласия.

А возникали они частенько. В основном потому что Дэймон Уайанс включал звезду и, например, отказывался от читок сценария или съёмок в церквях по религиозным соображениям. А когда Кроуфорд режиссировал эпизод, Дэймон и вовсе решил забить на съёмки, сказавшись больным. Заявившись на следующий день в добром здравии с фразой: «Камон, бро, всем бывает нужен выходной», — он всячески отказывался идти на контакт. Тогда-то и произошла нецензурная перепалка, за которую впоследствии продюсеры заставляли Кроуфорда публично извиниться. Почему-то только его (потому что он белый?).

К истории с травмой одного из актёров Кроуфорд отношения и вовсе не имел, но взял на себя ответственность за случившееся, ибо руководил съёмками того эпизода. И ещё для полноты картины — об увольнении Клейн Кроуфорд узнал из СМИ. Это всё, что нужно знать о тамошних студийных боссах.

Можно относиться к словам обиженного бесцеремонным увольнением актёра с определённой долей скептицизма, однако коллеги по съёмочной площадке (по понятным причинам пожелавшие остаться анонимными) в один голос заявляют, что работалось с ним легко. Мол, он просто был столь же требователен к другим, как и к себе, ожидая от всех высококлассной актёрской игры. И именно в этом заключалась основная причина вражды актёров — Дэймон не относился к работе над сериалом столь же серьёзно.

А меж тем невнятный ремейк культовой классики вернётся в эфир с третьим сезоном уже 25 сентября с заменившим Кроуфорда Шоном Уильямом Скоттом.