Джимми Симпсон присоединился к Бену Кингсли в нуаре от Epix

На днях одобренный к съёмкам 10-серийный сериал под названием Our Lady, LTD с Беном Кингсли («Дом из песка и тумана») обзавёлся исполнителем второй главной роли. Актёрский состав проекта от кабельного канала Epix пополнил Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада»).

Современная нуарная драма повествует о молодом мошеннике Джеймсе (Симпсон), наметившем в качестве жертвы пастора Байрона Брауна (Кингсли). Однако аферист очень скоро пожалеет, что выбрал объектом своих манипуляций именно этого человека.

Персонаж Симпсона — работник пожарной службы, переживающий далеко не лучшие времена. Дабы наладить свою жизнь, он решается на аферу, но все его планы летят к чертям, и теперь Джеймс вынужден призвать на помощь всю силу духа и мужество, чтобы выпутаться из смертельно опасной ловушки, в которую сам себя загнал.

Коллеги по «Патриоту» Стив Кинорад и Брюс Террис пишут сценарий и выступают исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта. Конрад планирует срежиссировать шесть эпизодов первого сезона. Производство курирует MGM Television. Съёмки будут проходить в Санта-Фе, штат Нью-Мексико и стартуют этой осенью, а премьера состоится в следующем году.