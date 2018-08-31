 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Интервью c Антоном Сковородиным, главой издательства настольных игр GaGa Games Сериал «Падение ордена» получил второй сезон и Марка Хэмилла DOOM Eternal — геймплей, кадры, детали Warner Bros. TV хочет перезапустить «Альфа» Сериал «Видоизменённый углерод» получил второй сезон с Энтони Маки в главной роли
4
КИНО
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дэймон Херриман сыграет Чарльза Мэнсона в фильме Квентина Тарантино и в сериале Дэвида Финчера

Когда ты чертовски убедителен в образе, можно получить роль в проектах сразу двух маститых режиссёров. Киновселенная Квентина Тарантино и телевселенная Дэвида Финчера обрели точку соприкосновения — ею стал Дэймон Херриман («Правосудие»), который сыграет одного и того же персонажа в полнометражной картине «Однажды в Голливуде» и во втором сезоне сериала «Охотник за разумом».

Херриман перевоплотится в создателя и лидера культа «Семья» Чарльза Мэнсона, который появится в двух вышеупомянутых постановках. Источники утверждают, что съёмки в телепроекте уже завершились и теперь актёру вновь предстоит влезть в шкуру знаменитого убийцы для полнометражной ленты.

Основные события фильма Тарантино происходят на фоне убийства Шэрон Тейт и её друзей членами культа «Семья». Тут Дэймон Херриман сыграет Мэнсона образца 1969 года. А во втором сезоне психологического триллера Финчера, который продолжит рассказывать о погоне за серийными убийцами конца XX века, зрители увидят, каким был Мэнсон в 80-е, когда уже сидел за решёткой.

Дата премьеры второго сезона «Охотника за разумом» пока неизвестна, а «Однажды в Голливуде» выйдет на большие экраны следующим летом.

4 Обсудить
Темы
 
Однажды в Голливуде Охотник за разумом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Охотник за разумом» — трейлер
 
Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2018 года
 
Новые сериалы 9–15 октября

Тоже интересно

 
Питчинг Фонда кино (компании-лидеры) — обсуждение в прямом эфире
 
Рецензия и отзывы на фильм «Обитель зла: Последняя глава»
 
Первый кадр из фильма «Кредо убийцы»
 
«Мстители: Война бесконечности» — постер
 
СериалыИгры Battlefield превратят в сериал
 
«Супербобровы: Народные мстители» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Escapists: Complete Edition - симулятор побега из тюрьмы выйдет на Nintendo SwitchФестиваль Warfest 2018 пройдет в Москве уже в это воскресенье, мы объявляем конкурс ключей на PC-версию и коллекционное издание для PlayStation 4Left Alive - Square Enix рассказала о сотрудничестве с художником Metal Gear Solid и вероятности выхода игры на других платформахEpic Games прояснила ситуацию с появлением названия Erebus в списке поддерживаемых движком Unreal Engine 4 платформSCUM - симулятор выживания от создателей Serious Sam с большим успехом стартовал в Steam
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика