Когда ты чертовски убедителен в образе, можно получить роль в проектах сразу двух маститых режиссёров. Киновселенная Квентина Тарантино и телевселенная Дэвида Финчера обрели точку соприкосновения — ею стал Дэймон Херриман («Правосудие»), который сыграет одного и того же персонажа в полнометражной картине «Однажды в Голливуде» и во втором сезоне сериала «Охотник за разумом».

Херриман перевоплотится в создателя и лидера культа «Семья» Чарльза Мэнсона, который появится в двух вышеупомянутых постановках. Источники утверждают, что съёмки в телепроекте уже завершились и теперь актёру вновь предстоит влезть в шкуру знаменитого убийцы для полнометражной ленты.

Основные события фильма Тарантино происходят на фоне убийства Шэрон Тейт и её друзей членами культа «Семья». Тут Дэймон Херриман сыграет Мэнсона образца 1969 года. А во втором сезоне психологического триллера Финчера, который продолжит рассказывать о погоне за серийными убийцами конца XX века, зрители увидят, каким был Мэнсон в 80-е, когда уже сидел за решёткой.

Дата премьеры второго сезона «Охотника за разумом» пока неизвестна, а «Однажды в Голливуде» выйдет на большие экраны следующим летом.