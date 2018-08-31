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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Эмми Россум покидает «Бесстыдников»

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба «Бесстыдников», главный женский персонаж выбывает из сериала после девятого сезона. Накануне Эмми Россум в своём фейсбуке опубликовала прощальное письмо, свидетельствующее об её уходе из долгоиграющего проекта Showtime. Как и когда Фиона Галлагер исчезнет из повествования, зрители узнают, посмотрев девятый сезон, стартующий на кабельном канале 9 сентября.

Причины ухода не раскрываются, но из появившихся позднее заявлений шоураннера Джона Уэллса и продюсеров студии Warner Bros. TV следует, что решение покинуть проект исходило от актрисы.

Многосерийная комедийная драма Уэллса, основанная на одноимённом британском оригинале Пола Эбботта, рассказывает о сумасшедших буднях многодетной пропащей, однако невероятно дружной семейки Галлагеров из Чикаго. В сериале помимо Россум снимаются Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн и Исидора Горештер.

Производством проекта занимаются Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television. Девятый сезон насчитывает 14 эпизодов, часть из которых будут показаны в этом году, после чего сериал уйдёт на хиатус и вернётся в эфир в январе.

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Бесстыдники
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