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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал о Нэнси Дрю вновь сменил канал и синопсис

В третий раз за последние два года Нэнси Дрю попытается прорваться на телеэкраны. Первые две попытки, принадлежавшие каналам CBS и NBC, благополучно провалились, зато уж у The CW точно всё получится. Телеканал запустил в разработку безымянный сериал, вдохновлённый многочисленными романами о знаменитой девушке-сыщице.

Предыдущие проекты планировали представить главную героиню женщиной за тридцать, тогда как нынешняя версия не собирается отходить от оригинального возраста литературного персонажа, созданного Эдвардом Стратемаэром.

В центре истории — 18-летняя Нэнси Дрю, после окончания школы наслаждающаяся летними каникулами. Девушка планировала покинуть родной городок и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси оказалась втянутой в расследование убийства, полное невероятных тайн.

За сценарий отвечает Нога Ландау («Волшебники»); она же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с авторами «Беглецов» Джошем Шварцем и Стефани Сэвидж. Производством займутся Fake Empire и CBS TV Studios.

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