«Сорвиголова» — тизер третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Концовка второго сезона «Железного кулака» преподнесла зрителям сюрприз в виде сцены после титров, посвящённой третьему сезону «Сорвиголовы», который Netflix обещает показать в этом году, но дату выхода пока так и не объявил.

Полуминутный видеоролик без обиняков указывает на трансформацию мыслей Мэтта Мёрдока: уличный супергерой больше не верит в закон и справедливость. Такой настрой неудивителен, учитывая что вдохновение авторы третьего сезона черпали из мрачной сюжетной арки Born Again.

В продолжении снимаются Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел, Джоанн Уолли и другие. Шоураннером третьего сезона числится Эрик Олесон («Человек в высоком замке»). Исполнительными продюсерами наряду с Олесоном выступают Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производством занимаются Marvel TV и ABC Studios.