 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые игры сентября 2018: Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man, Pathfinder: Kingmaker и Life is Strange 2 Новости игр — лучшее за неделю Дэйв Батиста мечтает улететь в далёкую-далёкую галактику «Звёздных войн» Cyberpunk 2077 — 48 минут геймплея Закулисье кукольной анимации — беседа с Гарри Бардиным и фоторепортаж с его студии
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Кристал Рид сыграет главную женскую роль в «Болотной твари»

Первой своё имя в актёрский состав «Болотной твари» записала Кристал Рид («Волчонок», «Готэм») — актриса получила главную женскую роль в экранизации одноимённого комикса от DC.

Эбби Аркан в исполнении Рид — талантливый биолог и сострадательная натура — возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать зародившийся на местных болотах смертельный вирус и столкнуться с собственным прошлым. Тут она знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающим при трагических обстоятельствах. Однако погружаясь в невероятные и пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил страшное, невероятное превращение.

Сценарием занимаются шоураннеры сериала Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов») и Гари Доберман («Оно»). Первую серию снимет Лен Уайзман («Сонная Лощина», «Люцифер»). Все трое числятся исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. За производство отвечают Atomic Monster и Warner Bros. Television. Премьера состоится в следующем году на потоковом сервисе DC Universe.

+ Обсудить
Темы
 
Болотная тварь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис DC обзавёлся официальным именем и запустил в разработку сериал «Болотная тварь»
 
DC Universe заказал съёмки супергеройской драмы «Роковой патруль»
 
Лен Уайзман снимет пилотный эпизод «Болотной твари» от DC Universe

Тоже интересно

 
Розыгрыш приставки Defender Smart Android HD2
 
Кино «Жажда смерти» — грайндхаус-трейлер без цензуры
 
Кино Отрывок из фильма «Варкрафт»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Первому игроку приготовиться»
 
Телеовощи. Выпуск 168: Отжарить бэйкон
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 256: Проверка на спелость
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sid Meier's Civilization VI официально анонсирована для Nintendo SwitchRed Dead Redemption 2 - Rockstar Games опубликовала постеры с персонажами и цитатамиMega Man 11 - демка игры вышла на Switch, PS4 и Xbox One, опубликованы системные требования PC-версии (Обновлено)Утечка: Ubisoft готовит для Nintendo Switch сборник спортивных игр Sports PartySpider-Man - Insomniac Games отметила запуск игры эффектным CGI-трейлером и показала первый DLC-костюм для Человека-паука
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика