Кристал Рид сыграет главную женскую роль в «Болотной твари»

Первой своё имя в актёрский состав «Болотной твари» записала Кристал Рид («Волчонок», «Готэм») — актриса получила главную женскую роль в экранизации одноимённого комикса от DC.

Эбби Аркан в исполнении Рид — талантливый биолог и сострадательная натура — возвращается на родину в Хауму, штат Луизиана, чтобы исследовать зародившийся на местных болотах смертельный вирус и столкнуться с собственным прошлым. Тут она знакомится с учёным Алеком Холландом, позже погибающим при трагических обстоятельствах. Однако погружаясь в невероятные и пугающие тайны происходящего на болотах, Эбби начинает подозревать, что Алек не погиб, а пережил страшное, невероятное превращение.

Сценарием занимаются шоураннеры сериала Марк Верхайден («Сорвиголова», «Эш против Зловещих мертвецов») и Гари Доберман («Оно»). Первую серию снимет Лен Уайзман («Сонная Лощина», «Люцифер»). Все трое числятся исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Ваном («Аквамен») и Майклом Клиаром. За производство отвечают Atomic Monster и Warner Bros. Television. Премьера состоится в следующем году на потоковом сервисе DC Universe.