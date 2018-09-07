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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Игроки» получил от HBO пятый сезон

Кабельный канал HBO оформил по-прежнему успешным «Игрокам» продление на пятый сезон, решив не дожидаться окончания находящегося в самом разгаре четвёртого сезона.

Спортивная драмеди с Дуэйном Джонсоном в образе бывшей звезды НФЛ Спенсера Страмоса повествует о жизненных перипетиях бывших и действующих игроков американского футбола, закулисных интригах, многомилионных сделках, дружбе, бизнесе и жесточайшей конкуренции в мире большого спорта.

В сериале также задействованы Роб Кордри, Джон Дэвид Вашингтон, Омар Бенсон Миллер, Донован Картер, Трой Гэрити, Лондон Браун, Жасмин Саймон и Бриттани С. Холл.

Стивен Левинсон («Подпольная империя», «Красавцы») является создателем, а также исполнительным продюсером проекта наряду с Дуэйном Джонсоном, Марком Уолбергом, Дэни Гарсия, Питером Бергом, Дэнисом Биггсом и другими.

Вдобавок продление на четвёртый сезон получила комедия Исы Рэй «Белая ворона». Оба сериала вернутся на телеэкраны в следующем году.

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Игроки Белая ворона
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