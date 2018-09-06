«Нарки» — анонс даты четвёртого сезона

Потоковый сервис Netflix обнародовал видеоанонс четвёртого сезона криминальной драмы «Нарки», который сообщает дату выхода продолжения, — 16 ноября. Главные партии в продолжении с подзаголовком «Мексика» исполняют Диего Луна («Изгой-один. Звёздные войны: Истории») и Майкл Пенья («Патруль»).
Новая страна. Новый картель. Новая империя. Герои Пеньи и Луны окажутся по разную сторону баррикад в непрекращающейся войне официальных властей с пышно цветущим наркобизнесом.
Исполнительными продюсерами сериала остаются Жозе Падилья («Элитный отряд»), Эрик Ньюман («Хемлок Гроув»), Даг Миро и Марко Бернард. Производство курирует Gaumont Television.