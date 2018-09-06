«Американская история ужасов» — трейлер восьмого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX представил трейлер восьмого сезона «Американской истории ужасов», где некоторые пережившие апокалипсис начинают сомневаться в том, что удостоились счастливой участи. Сериал вернётся на телеэкраны 12 сентября.

Восьмая телеглава хоррор-антологии с подзаголовком «Апокалипсис» является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала. В актёрский состав вошли Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Эмма Робертс, Адина Портер, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Шайенн Джексон, Лили Рэйб, Билли Айкнер, Джессика Лэнг и другие.

Создателями антологии ужасов выступают Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производство занимается 20th Century Fox Television.