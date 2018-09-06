 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на игру Spider-Man Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео» за пиратский контент Интервью c Антоном Сковородиным, главой издательства настольных игр GaGa Games «Звёздные войны: Сопротивление» — трейлер и дата выхода Red Dead Redemption 2 — показ геймплея
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Американская история ужасов» — трейлер восьмого сезона

Кабельный канал FX представил трейлер восьмого сезона «Американской истории ужасов», где некоторые пережившие апокалипсис начинают сомневаться в том, что удостоились счастливой участи. Сериал вернётся на телеэкраны 12 сентября.

Восьмая телеглава хоррор-антологии с подзаголовком «Апокалипсис» является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала. В актёрский состав вошли Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Эмма Робертс, Адина Портер, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Шайенн Джексон, Лили Рэйб, Билли Айкнер, Джессика Лэнг и другие.

Создателями антологии ужасов выступают Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак. Производство занимается 20th Century Fox Television.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Американская история ужасов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Победители: «Золотой глобус 2016»
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Новые сериалы 5—11 октября

Тоже интересно

 
Кино Последний фильм Кевина Спейси вышел всего в 10 кинотеатрах США
 
Кино Сэм Мендес не хочет старых историй со старым Бондом
 
Кино Рецензия на мультфильм «Моана»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная Пантера»
 
Кино «Удивительный мир Марвена» — трейлер
 
Игры E3-2016: Конференция Sony (отчёт и подкаст)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
THQ Nordic купила права на Kingdoms of AmalurВспоминаем Xbox 360 и как Xbox One проиграл консольную гонку. Как спасти Xbox Two и для чего это нужноПремьера фильма про Соника состоится на неделю раньшеSCUM - симулятор выживания про зэков продолжает набирать популярность в SteamNPD: Spider-Man продемонстрирует одни из лучших продаж в 2018 году. Опубликованы графические сравнения игры и распаковка лимитированной PS4 Pro
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика