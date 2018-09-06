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Тимоти Далтон получил роль в «Роковом патруле» DC Universe

Команда необычных супергероев обрела своего предводителя — в актёрский состав 13-серийного фантастического боевика «Роковой патруль» записался Тимоти Далтон («Ужасы по дешёвке»). Премьера сериала состоится на потоковом сервисе DC Universe в следующем году.

Экранизация одноимённого комикса повествует об одной из самых невероятных супергеройских команд в истории, участники которой обрели сверхспособности благодаря трагическому стечению обстоятельств. В команде изгоев состоят Роботмен (Брендан Фрейзер), Негативный Человек, Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби) и Киборг (Джоиван Уэйд). Противостоять им будет Алан Тьюдик в образе злодея Мистера Никто.

Тимоти Далтон сыграет главу «Патруля» — пионера медицины Найлза Колдера, занятого спасением безнадёжных пациентов. Блестящая и противоречивая личность, доктор Найлз пойдёт на всё, чтобы помочь тем, кто оказался в беде, включая коллекцию его странных супергероев, известную как «Роковой патруль».

Сценарием занимается Джереми Карвер («Сверхъестественное»); он же числится исполнительным продюсером сериала вместе с Джеффом Джонсом, Грегом Берланти и Сарой Шехтер. Производство на совести Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

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Роковой патруль
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