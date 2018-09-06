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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix заказал съёмки третьего сезона «Последнего кандидата»

Знаменитый спасательный круг в бурных водах телесериального мира снова сделал это — Netflix протянул руку помощи проекту, на котором все уже поставили крест. Закончившийся в мае «Последний кандидат» с Кифером Сазерлендом получил от потокового сервиса заказ на съёмки 10-серийного третьего сезона.

В своё время канал ABC распрощался с сериалом из-за неуклонно снижающихся рейтингов и творческих неурядиц, связанных со сменой шоураннеров. Вот и продолжение возглавил новый, пятый по счёту руководитель проекта Нил Баэр («Закон и порядок: Специальный корпус»).

Политическая драма Дэвида Гуггенхайма повествует о рядовом служащем Белого дома Томе Киркмане (Сазерленд), в одночасье совершившем головокружительный карьерный взлёт. Во время масштабного теракта погибают глава США и все, кто мог бы его заменить. Обычный человек оказывается в необычных обстоятельствах: ещё вчера Киркман был лишь винтиком в громадной государственной машине, а сегодня он её возглавляет. Третий сезон посвятят напряжённой президентской кампании, полной интриг и медийной шумихи.

К своим ролям помимо Сазерленда вернутся Кэл Пенн, Адан Канто, Италия Риччи и Мэгги Кью. Производство курирует Entertainment One. Съёмки начнутся в этом году, а премьера сезона состоится в следующем.

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Последний кандидат
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