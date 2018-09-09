Новые сериалы 10–16 сентября

Неделя познакомит зрителей с четырьмя многосерийными премьерами, три из которых принадлежат потоковым сервисам. Помимо мистического «Манускрипта всевластия» от британского канала Sky1 нас ждёт научно-фантастическая драма «Первые» от Hulu, драмеди «Навсегда» от Amazon и анимационное фэнтези «Принц драконов» от Netflix.
Среда, 12 сентября
драма
В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак
Восьмая телеглава хоррор-антологии Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака с подзаголовком «Апокалипсис» является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала.
триллер, мистика
В ролях Андре Холланд, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Мелани Лински, Скотт Гленн, Сисси Спейсек
Создатель Сэм Шоу
Первый сезон хоррор-антологии завершится десятым эпизодом под названием Romans. В августе потоковый сервис Hulu продлил сериал на второй сезон.
Четверг, 13 сентября
комедия, криминал
В ролях Руперт Гринт, Люк Паскуалино, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Эд Вествик, Тамер Хассан
Создатель Алекс Де Ракофф
История о компании молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придётся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксёрами.
драма, боевик
В ролях Райан Филипп, Анжелика Кенни, Лекси Колкер, Синтия Аддай-Робинсон, Омар Эппс, Александр Бейтман
Создатель Джон Лавин
Тринадцатый эпизод Red Light станет заключительным для третьего сезона и сериала. В августе кабельный канал USA Network попрощался с проектом из-за снизившихся рейтингов.
драма, комедия, детектив
В ролях Рэйчел Билсон, Эдди Сибриан, Ламонт Томпсон, Алия О'Брайен, Элис Ли, Хизер Дорксен
Создатель Эндрю В. Марлоу, Терри Эдда Миллер
Первый сезон детективного процедурала завершится тринадцатой серией One to the Heart. Телеканал ABC пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.
Пятница, 14 сентября
мистика, фантастика
В ролях Тереза Палмер, Мэттью Гуд, Алекс Кингстон, Луиза Брили, Грегг Чиллин, Имоджен Комри
Создатель Дебора Харкнесс
Диана Бишоп — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда и по совместительству потомок одной из салемских ведьм. Однажды в руки героини попадает таинственный манускрипт, благодаря которому она вспоминает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок девушка подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта
драма, научная фантастика
В ролях Шон Пенн, Наташа Макэлхоун, Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон, Ханна Уэйр
Создатель Бо Уиллимон
Сериал рассказывает о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми сталкиваются первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а ещё оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.
комедия, драма
В ролях Майя Рудольф, Фред Армисен, Кэтрин Кинер, Ноа Роббинс, Шэрон Оми, Ким Уитли
Создатель Мэтт Хаббард, Алан Янг
Джун и Оскар вот уже двенадцать лет ведут спокойную и предсказуемую жизнь благополучной семейной пары. Но однажды оказавшись в необычной ситуации, главные герои начинают задаваться вопросами о любви и супружестве.
анимационный, фэнтези, приключения
В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен
Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд
Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.
сатира, пародия
В ролях Тайлер Альварес, Гриффин Глак, Джимми Татро, Камилль Хайд, Эдуардо Франко, Джессика Хуарес
Создатель Тони Ясенда, Дэн Перро
Второй сезон «Американского вандала» посвящён новому шокирующему инциденту — случаю массовой диареи среди учащихся католической школы Св. Бернардины.
мультфильм, комедия, драма
В ролях Уилл Арнетт, Эми Седарис, Элисон Бри, Аарон Пол, Пол Ф. Томпкинс, Адам Коновер
Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг
Мультсериал, полный сатиры и абсурдистского юмора, рассказывает о буднях бывшей телезвезды, а ныне жеребца среднего возраста — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, одиночества и ненависти к себе.