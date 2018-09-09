 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на игру Spider-Man Интервью c Антоном Сковородиным, главой издательства настольных игр GaGa Games Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова Закулисье кукольной анимации — беседа с Гарри Бардиным и фоторепортаж с его студии Сериал «Касл-Рок» получил второй сезон от Hulu
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 10–16 сентября

Неделя познакомит зрителей с четырьмя многосерийными премьерами, три из которых принадлежат потоковым сервисам. Помимо мистического «Манускрипта всевластия» от британского канала Sky1 нас ждёт научно-фантастическая драма «Первые» от Hulu, драмеди «Навсегда» от Amazon и анимационное фэнтези «Принц драконов» от Netflix.

Среда, 12 сентября

 
Сезон8
FX
Американская история ужасов American Horror Story

драма

В ролях Конни Бриттон, Дилан Макдермотт, Таисса Фармига, Эван Питерс, Дэнис О’Харе, Джессика Лэнг

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак

Восьмая телеглава хоррор-антологии Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака с подзаголовком «Апокалипсис» является кроссовером между сюжетами первого («Дом-убийца») и третьего («Шабаш») сезонов сериала.

Видео

 
Конец сезона1
Hulu
Касл-Рок Castle Rock

триллер, мистика

В ролях Андре Холланд, Билл Скарсгард, Джейн Леви, Мелани Лински, Скотт Гленн, Сисси Спейсек

Создатель Сэм Шоу

Первый сезон хоррор-антологии завершится десятым эпизодом под названием Romans. В августе потоковый сервис Hulu продлил сериал на второй сезон.

Видео

Четверг, 13 сентября

 
Сезон2
Crackle
Большой куш Snatch

комедия, криминал

В ролях Руперт Гринт, Люк Паскуалино, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Эд Вествик, Тамер Хассан

Создатель Алекс Де Ракофф

История о компании молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придётся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксёрами.

Видео

 
Конец сезона3
USA Network
Стрелок Shooter

драма, боевик

В ролях Райан Филипп, Анжелика Кенни, Лекси Колкер, Синтия Аддай-Робинсон, Омар Эппс, Александр Бейтман

Создатель Джон Лавин

Тринадцатый эпизод Red Light станет заключительным для третьего сезона и сериала. В августе кабельный канал USA Network попрощался с проектом из-за снизившихся рейтингов.

Видео

 
Конец сезона1
ABC
Дубль два Take Two

драма, комедия, детектив

В ролях Рэйчел Билсон, Эдди Сибриан, Ламонт Томпсон, Алия О'Брайен, Элис Ли, Хизер Дорксен

Создатель Эндрю В. Марлоу, Терри Эдда Миллер

Первый сезон детективного процедурала завершится тринадцатой серией One to the Heart. Телеканал ABC пока не сообщал, что будет делать с сериалом дальше.

Пятница, 14 сентября

 
Премьера+
Sky1
Манускрипт всевластия A Discovery Of Witches

мистика, фантастика

В ролях Тереза Палмер, Мэттью Гуд, Алекс Кингстон, Луиза Брили, Грегг Чиллин, Имоджен Комри

Создатель Дебора Харкнесс

Диана Бишоп — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда и по совместительству потомок одной из салемских ведьм. Однажды в руки героини попадает таинственный манускрипт, благодаря которому она вспоминает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок девушка подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта

Видео

 
Премьера+
Hulu
Первые The First

драма, научная фантастика

В ролях Шон Пенн, Наташа Макэлхоун, Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон, Ханна Уэйр

Создатель Бо Уиллимон

Сериал рассказывает о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми сталкиваются первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а ещё оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

Видео

 
Премьера+
Amazon
Навсегда Forever

комедия, драма

В ролях Майя Рудольф, Фред Армисен, Кэтрин Кинер, Ноа Роббинс, Шэрон Оми, Ким Уитли

Создатель Мэтт Хаббард, Алан Янг

Джун и Оскар вот уже двенадцать лет ведут спокойную и предсказуемую жизнь благополучной семейной пары. Но однажды оказавшись в необычной ситуации, главные герои начинают задаваться вопросами о любви и супружестве.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Принц драконов The Dragon Prince

анимационный, фэнтези, приключения

В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен

Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Американский вандал American Vandal

сатира, пародия

В ролях Тайлер Альварес, Гриффин Глак, Джимми Татро, Камилль Хайд, Эдуардо Франко, Джессика Хуарес

Создатель Тони Ясенда, Дэн Перро

Второй сезон «Американского вандала» посвящён новому шокирующему инциденту — случаю массовой диареи среди учащихся католической школы Св. Бернардины.

Видео

 
Сезон5
Netflix
Конь БоДжек BoJack Horseman

мультфильм, комедия, драма

В ролях Уилл Арнетт, Эми Седарис, Элисон Бри, Аарон Пол, Пол Ф. Томпкинс, Адам Коновер

Создатель Рафаэль Боб-Ваксберг

Мультсериал, полный сатиры и абсурдистского юмора, рассказывает о буднях бывшей телезвезды, а ныне жеребца среднего возраста — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, одиночества и ненависти к себе.

Видео

+ Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Скиф» — трейлер
 
Кино «Хищник» — тизер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Спасатели Малибу»
 
Кино Вот почему глава студии Marvel не помогает другим продюсерам
 
Кино Колин Ферт планирует попасть в «Курск»
 
Кино Два телеролика фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Shadow of the Tomb Raider - игра получила первую оценку от IGNКонан О'Брайен тизерит что-то "сверхсекретное" с участием Хидео КодзимыОбзор Yakuza Kiwami 2NBA 2K19 - геймплей версии для Switch и сравнение графики игры в портативном и стационарном режимах работыBattlefield V - DICE отказалась от "безумной" кастомизации, одна из глав синглплеера позволит сыграть за немцев
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика