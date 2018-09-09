Новые сериалы 10–16 сентября

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Hulu

Сериал рассказывает о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми сталкиваются первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а ещё оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.