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«Сорвиголова» — промо-ролик третьего сезона

Уилсон Фиск разбушевался в свежем промо-ролике третьего сезона «Сорвиголовы». А фраза Let the devil out, судя по всему, является слоганом свежей телеглавы о Мэтте Мёрдоке. Сериал от Netflix и Marvel возвращается на телеэкраны 19 октября.

В основу третьего сезона криминальной драмы о Дьяволе из Адской кухни легла мрачная сюжетная арка Born Again. Очерствевшему от пережитого Мёрдоку вновь придётся столкнуться с прошлым в лице вернувшего себе свободу Уилсона Фиска, наконец-то примерившего каноничный белый пиджак.

В сериале снимаются Чарли Кокс Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Винсент Д’Онофрио, Уилсон Бетел, Джоанн Уолли и другие. Шоураннером продолжения числится Эрик Олесон («Человек в высоком замке»). Исполнительными продюсерами наравне с Олесоном выступают Дрю Годдард, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производство курируют Marvel TV и ABC Studios.

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