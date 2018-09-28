The CW экранизирует бестселлер Кэти Паркс The Lifeboat Clique

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Оказывается, телеканал The CW ещё снимает что-то, кроме сериалов DC. На сей раз он заказал экранизацию бестселлера The Lifeboat Clique от широко известной в узких кругах писательницы Кэти Паркс .

Роман, который называют смесью «Дрянных девчонок» и «Жизни Пи», поведает полную тягот историю компании из пяти подростков, смытых волной цунами в море прямиком с мажорной пляжной вечеринки в Малибу. Главная героиня, её бывшая лучшая подруга и ещё трое ненавистных ей и друг другу людей должны будут как-то найти общий язык и выжить в одной шлюпке посреди океана.

Адаптацией первоисточника займётся Кети Вех («Риццоли и Айлс», «Однажды в Стране чудес»). Исполнительными продюсерами назначены Джерри Брукхаймер («Тренировочный день»), Джонатан Литман и КристиЭнн Рид. Производство курируют CBS Television Studios и Bruckheimer TV.