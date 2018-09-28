 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ноль кадров в секунду. Выпуск 232: Убийцы Telltale Игру Kingdom Hearts III озвучат актёры из «Холодного сердца», «Рапунцель» и «Пиратов Карибского моря» Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 229: Сексуальный коллекционный карточный Ведьмак Дэйв Батиста мечтает улететь в далёкую-далёкую галактику «Звёздных войн»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

The CW экранизирует бестселлер Кэти Паркс The Lifeboat Clique

Оказывается, телеканал The CW ещё снимает что-то, кроме сериалов DC. На сей раз он заказал экранизацию бестселлера The Lifeboat Clique от широко известной в узких кругах писательницы Кэти Паркс .

Роман, который называют смесью «Дрянных девчонок» и «Жизни Пи», поведает полную тягот историю компании из пяти подростков, смытых волной цунами в море прямиком с мажорной пляжной вечеринки в Малибу. Главная героиня, её бывшая лучшая подруга и ещё трое ненавистных ей и друг другу людей должны будут как-то найти общий язык и выжить в одной шлюпке посреди океана.

Адаптацией первоисточника займётся Кети Вех («Риццоли и Айлс», «Однажды в Стране чудес»). Исполнительными продюсерами назначены Джерри Брукхаймер («Тренировочный день»), Джонатан Литман и КристиЭнн Рид. Производство курируют CBS Television Studios и Bruckheimer TV.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сериалы The CW экранизирует бестселлер Кэти Паркс The Lifeboat Clique

Тоже интересно

 
Кино «Моана» — трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Защитники»
 
Кино Первый кадр из адаптации диснеевского мультфильма «Мулан»
 
Кино Повелительницы мух — новое прочтение классики
 
Кино Обсуждение пролога фильма «Чужой: Завет» в прямом эфире
 
Николь Кэссел срежиссирует пилотный эпизод «Хранителей»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Generation Zero - разработчики продемонстрировали новый геймплей научно-фантастического шутераVivendi планирует распродать оставшиеся акциии UbisoftAssassin's Creed: Odyssey - полтора часа геймплея от Game InformerTotal War: Three Kingdoms обзавелась датой релиза и новым трейлером, анонсировано коллекционное изданиеWorld of Warcraft Classic - демо-версия будет доступна обладателям виртуального билета на Blizzcon
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика