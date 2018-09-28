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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Кейт Босуорт, Натали Мартинес и Алекс Петтифер снимутся в фантастическом боевике от Netflix

Потоковый сервис Netflix снимет собственную версию «Остаться в живых». Одобрены съёмки 7-серийной научно-фантастической драмы I-Land с Кейт Босуорт («Искусство большего»), Натали Мартинес («В розыске») и Алексом Петтифером («Я — четвёртый») в главных ролях.

В центре фантастического приключенческого экшена группа из десяти человек, очнувшихся на таинственном острове. Главные герои не помнят, кто они такие и как сюда попали. Их единственная забота — вернуться домой. Однако коварный остров приберёг для новоприбывших множество испытаний — физических и психологических. Новоиспечённым островитянам предстоит самосовершенствоваться, чтобы выжить, либо деградировать и погибнуть.

Шоураннером проекта назначен Нил Лабут («Замкнутый круг»), который вдобавок помогает со сценарием Люси Тейтлер («Мистер Робот»), а с режиссурой — коллеге по «Ван Хельсингу» Джонатану Скарфу. В исполнительных продюсерах значатся Чад Оакс («Фарго», «Ад на колёсах») и Майк Фрислев («Убийцы Ву»). Производством занимается Nomadic Pictures Entertainment.

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