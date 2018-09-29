Телеовощи. Выпуск 250: А голос шептал

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Содержание
Оценки эпизодов
|01:23 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:06 —
|«Одинокие родители» — 1x01 (премьера)
|09:22 —
|«Миллион мелочей» — 1x01 (премьера)
|10:58 —
|«Господин посредник» — 1x01 (премьера)
|16:43 —
|«Частный детектив Магнум» — 1x01 (премьера)
|24:17 —
|«Декларация» — 1x01 (премьера)
|33:11 —
|«ФБР» — 1x01 (премьера)
|37:20 —
|«Новый Амстердам» — 1x01 (премьера)
|41:08 —
|«Маньяк» — 1x01 (премьера)
|50:20 —
|«Хороший коп» — 1x01 (премьера)
|58:22 —
|«Южный парк» — 22x01 (премьера сезона)
|01:05:48 —
|«Большой куш» — 2х01—02 (премьера сезона)
|01:09:53 —
|«Булл» — 3x01 (премьера сезона)
|01:18:57 —
|«Телохранитель» — 1x06 (финал сезона)
|01:34:59 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x02
|01:40:27 —
|«Ты» — 1x03
|01:47:36 —
|«Достать коротышку» — 2x08
|01:55:20 —
|«Железный кулак» — 2x03
|02:00:09 —
|«Нетипичный» — 2x03
|02:04:04 —
|«Принц драконов» — 1x02
|02:07:27 —
|«Игроки» — 4x07
|02:11:37 —
|«Джек Райан» — 1x04
|02:15:31 —
|«Судная ночь» — 1x04
|02:30:52 —
|«Гостья из будущего» — 1x05 (финал сериала)
|02:48:10 —
|«Супергёрл» — 3x21 (впечатления Юрия)
|02:52:29 —
|«Звёздный путь» — 2x11 (впечатления Юрия)
|02:57:47 —
|«Вероника Марс» — 2x16 (впечатления Михаила)
|03:03:20 —
|«Майянцы» — 1x04
|03:11:20 —
|«Аванпост» — 1x09
|03:18:12 —
|Благодарим наших спонсоров
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