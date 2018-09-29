 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Spider-Man Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix Amazon не хочет выпускать фильм Вуди Аллена из-за обвинений в изнасиловании
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Чёрный понедельник» — тизер

Десятисерийная комедия «Чёрный понедельник» обзавелась первым видеороликом — тизер обещает: экономический Армагеддон пройдёт с огоньком. Точной даты выхода у проекта пока нет, но известно, что премьера состоится в январе.

Сериал расскажет о событиях, предшествовавших знаменитому «чёрному понедельнику» 19 октября 1987 года — крупнейшему в истории США обвалу фондового рынка. Самое время узнать, кто именно виноват в разразившейся катастрофе. Это история о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся пустить под откос мировую финансовую систему.

В актёрском составе числятся Дон Чидл («Обитель лжи»), Эндрю Рэннеллс («Девчонки»), Реджина Холл («Белая ворона»), Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Пилот срежиссировали Сет Роген и Эван Голдберг по сценарию шоураннеров проекта Дэвида Каспе («Счастливый конец») и Джордана Кэхэна («Девушка моего лучшего друга»). Производство курирует Sony Pictures TV Studios

3 Обсудить
Темы
 
Видео Чёрный понедельник
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Чёрный понедельник» — тизер
 
Showtime заказал съёмки биржевой комедии «Чёрный понедельник»

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-184: Полшишечки
 
Кино The Weinstein Company будет банкротиться
 
Кино Новый «Спаун» — это «Челюсти» Тодда Макфарлейна
 
Двенадцатый сезон «Теории большого взрыва» станет для сериала последним
 
Аниме ЕВА-168: Отдых от E3 и игр
 
Кино Джеймс Кэмерон не переживает из-за большой паузы между «Аватарами»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Поклонники Yakuza назвали любимого персонажа серииThe Witcher 3 - вышла новая версия улучшающего графику и погодные эффекты модаИгроки в GT Sport сразятся за путевку на NISMO FestivalИздательство BUBBLE создало эксклюзивный комикс специально для Comic Con Russia с участием приглашенных звездRazer представила линейку беспроводных гарнитур Nari
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика