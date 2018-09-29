«Чёрный понедельник» — тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Десятисерийная комедия «Чёрный понедельник» обзавелась первым видеороликом — тизер обещает: экономический Армагеддон пройдёт с огоньком. Точной даты выхода у проекта пока нет, но известно, что премьера состоится в январе.

Сериал расскажет о событиях, предшествовавших знаменитому «чёрному понедельнику» 19 октября 1987 года — крупнейшему в истории США обвалу фондового рынка. Самое время узнать, кто именно виноват в разразившейся катастрофе. Это история о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся пустить под откос мировую финансовую систему.

В актёрском составе числятся Дон Чидл («Обитель лжи»), Эндрю Рэннеллс («Девчонки»), Реджина Холл («Белая ворона»), Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Пилот срежиссировали Сет Роген и Эван Голдберг по сценарию шоураннеров проекта Дэвида Каспе («Счастливый конец») и Джордана Кэхэна («Девушка моего лучшего друга»). Производство курирует Sony Pictures TV Studios