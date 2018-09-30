Новости сериалов — лучшее за неделю

Постер сериала «Титаны» — потоковый сервис DC Universe основательно экономит на промо-арте.
«Карточный домик» — первый тизер-трейлер финального сезона — начинается эра правления Клэр Андервуд.
Постер сериала «Пацаны» — создатели плаката отдают должное обложке первого выпуска комикса.
«Сорвиголова» — тизер третьего сезона с Кингпином в классическом костюме — Уилсон Фиск примерил каноничный белый пиджак.
Netflix и Amazon вдвое увеличат количество своего оригинального контента — в ближайшие годы число сериалов будет только расти.
Джеймс Макэвой опять хочет сыграть молодого Патрика Стюарта — утверждает, мол, готов сниматься хоть бесплатно.
Кэри Фукунага не возьмётся режиссировать второй сезон «Маньяка» — режиссёр-сценарист не фанат долгоиграющих проектов.
Промо-арт второго сезона сериала «Падение ордена» — Марк Хэмилл чрезвычайно серьёзно относится к своей новой роли.
Том Влашиха получил роль во втором сезоне «Джека Райана» — Человек сыграет спецагента.
«Чёрный понедельник» — тизер — история о том, как Дон Чидл и компания обвалили фондовый рынок.