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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Постер сериала «Титаны»

Стриминговый сервис DC Universe опубликовал официальный постер «Титанов» с Робином, Рэйвен, Старфайер и Бистбоем. Промо-арт, прямо скажем, стилем и оригинальностью не блещет. Премьера сериала состоится 12 октября.

Супергеройский боевик повествует о том, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), преобразившись из Робина в Найтвинга, берёт шефство над юной командой борцов за справедливость. В её составе числятся Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

В исполнительных продюсерах значатся Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти (вселенная «Стрелы») и Сара Шехтер. Производство контролируют Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions.

Постеры сериала «Титаны»
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Галерея Титаны
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