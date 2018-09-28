Второй сезон «Алиениста» возглавил один из шоураннеров «Карточного домика»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон «Алиениста», съёмки которого кабельный канал TNT оформил в августе, обзавёлся шоураннером. Сиквел — экранизация другого детективного романа Калеба Карра «Ангел тьмы» (The Angel of Darkness) — возглавил Фрэнк Пульезе («Карточный домик»).

События продолжения детективного триллера с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фаннинг и Люком Эвансом в главных ролях, разворачиваются спустя год после произошедшего в «Алиенисте». Ласло Крайцлеру, Джону Муру и Саре Говард, основавшей собственное детективное агентство, предстоит поучаствовать в расследовании таинственного исчезновения дочери испанского дипломата.

Исполнительными продюсерами «Ангела тьмы» числятся Эрик Рот, Стив Голин, Розали Сведлин и Кэри Фукунага. Производством по-прежнему заведуют Paramount TV и Studio T.