Телеовощи. Выпуск 253: Взаимовыгодное сотрудничество

-
- 8
- 293
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $728 из $900
Ближайшая цель: Раз в месяц делаем нарезку самых смешных моментов из подкаста. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:40 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:19 —
|Новости
|58:30 —
|Отвечаем на вопросы
|01:13:02 —
|«Кемпинг» — 1x01 (премьера)
|01:19:19 —
|«Детки в порядке» — 1x01 (премьера)
|01:21:06 —
|«Романовы» — 1x01–02 (премьера)
|01:32:40 —
|«Лёгкий, как пёрышко» — 1x01–03 (премьера)
|01:40:58 —
|«Призрак дома на холме» — 1x01 (премьера)
|01:46:45 —
|«Зачарованные» — 1x01 (премьера)
|01:58:56 —
|«Титаны» — 1x01 (премьера)
|02:11:46 —
|«Новобранец» — 1x01 (премьера)
|02:19:38 —
|«Доктор Кто » — 11x02
|02:28:24 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x05
|02:40:09 —
|«Ты» — 1x06
|02:51:02 —
|«Судная ночь» — 1x07
|02:58:36 —
|«Достать коротышку» — 2x10 (финал сезона)
|03:04:36 —
|«Принц драконов» — 1x04–09 (финал сезона)
|03:16:30 —
|«Нетипичный» — 2x05
|03:18:41 —
|«Тюдоры» — 1x02 (впечатления Ларисы)
|03:29:16 —
|«Звёздный путь» — 2x14 (впечатления Юрия)
|03:42:31 —
|«Дирк Джентли» — 1x02 (впечатления Льва)
|03:57:01 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание