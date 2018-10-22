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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Фэнтезийная комедия «Разочарование» Мэтта Гроунинга получила продление на третий и четвёртый сезоны

Потоковый сервис Netflix не скупится на широкие жесты по отношению к проектам, которые хорошо себя зарекомендовали. Вышедший в августе анимационный сериал Мэтта Гроунинга «Разочарование», изначально заказанный в двухсезонном формате, получил от стримингового гиганта добро на разработку ещё двух 10-серийных сезонов — третьего и четвёртого.

Критики отнеслись к анимационному сериалу в целом благосклонно. Зрительские рейтинги Netflix по-прежнему держит в секрете, но вездесущая аналитическая контора Nielsen исхитрилась подсчитать примерное количество просмотров. По её данным, за первый уикенд свежий мультсериал Гроунинга посмотрело более 4 млн человек.

События комедийного фэнтези для взрослых от автора культовых «Симпсонов» и «Футурамы» происходят в захудалом королевстве Дримлэнд, где живут молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и компаньон по злоключениям — эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери. Шоураннером числится Джош Вайнштейн («Симпсоны»), на пару с Гроунингом выступающий исполнительным продюсером проекта. Анимацией занимается Rough Draft Studios («Футурама»).

Второй сезон мультсериала зрителям покажут в следующем году, третий выйдет в 2020, а четвёртый, соответственно, в 2021 году.

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Разочарование
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