Стив Карелл станет ведущим утреннего шоу в сериале от Apple

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стив Карелл («Офис») наконец возвращается на ТВ. Актёр составит компанию Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в безымянном проекте о жизни утренних телешоу. Недавно сериал прибрала к рукам Apple, сделав заказ сразу на два 10-серийных сезона для своего потокового сервиса.

Производственная драма от бывшего главы сериального отдела HBO Майкла Элленберга («Прометей», «Отбросы») пройдётся по закулисью всего медийного пространства Нью-Йорка. Энистон и Уизерспун исполнят главные роли.

Карелл сыграет Митча Кесслера — старожила утренних передач, который никак не может угнаться за стремительно меняющимися трендами современного телевидения. Актёру не привыкать к роли телеведущего: он уже вёл прогноз погоды в комедии «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» и был диктором новостей в ещё одной комедии «Брюс Всемогущий».

Сериал по сценарию шоураннера Керри Эрин («Мотель Бейтсов») режиссирует Мими Ледер («Бесстыдники»). Обе являются исполнительными продюсерами наряду с Энистон, Уизерспун, Элленбергом и сценаристом всея поттерианы Стивом Кловзом. Материал для сюжета авторы собираются черпать из книги о войне утренних шоу Top of the Morning корреспондента CNN Брайана Стелтера, который выступает консультантом проекта. Съёмки стартуют на следующей неделе.