«Комендантский час» — расширенный трейлер боевика про автогонки

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал Sky One выпустил расширенный трейлер скоростного боевика «Комендантский час», а вот дату выхода пока не называет. Ждать премьеры следует в первой половине следующего года.

8-серийная экшен-драма с элементами фантастики рассказывает о нескольких командах, соревнующихся в ежегодных нелегальных автогонках на пути из Лондона в Шотландию. Гонки проходят по ночам и слывут самыми скоростными и беспощадными в мире. Победитель получает заветный приз — свободу от навязанного тоталитарным правительством комендантского часа.

В сериале снимаются Шон Бин, Малачи Кирби, Адам Броди, Билли Зейн, Миранда Ричардсон, Харриет Уолтер, Майкл Бин, Эдриан Лестер, Фиби Фокс, Роберт Гленистер, Эйми-Ффион Эдвардс, Роуз Уильямс, Элайджа Роуэн и Гас Хан.

В режиссёрском кресле — Колм Маккарти («Острые козырьки»), за сценарий отвечает Мэттью Рид. Исполнительными продюсерами помимо Рида значатся Уилл Гулд и Фрит Типлэди. Производство курируют Tiger Aspect Productions и Moonage Pictures.