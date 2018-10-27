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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix оставил «Американского вандала» без третьего сезона

Потоковый сервис Netflix отказал «Американскому вандалу» в третьем сезоне. Проект завершит сотрудничество со стриминговой платформой, но по слухам, может осесть в другом месте. Приобретением 8-серийной сатирической мокьюментари заинтересовались сразу несколько потенциальных покупателей, затеявших переговоры с продюсерами занятой в производстве проекта CBS TV Studios.

Первый сезон, отмеченный номинацией на «Эмми», отметился расследованием вопиющего акта вандализма в одной из школ США, где автомобили сотрудников оказались разрисованы фаллическими символами. Второй сезон посвящён другому шокирующему инциденту — случаю массовой диареи среди учащихся одной из католических школ.

Шоураннером проекта остаётся Дэн Лагана; он же выступает исполнительным продюсером наряду со сценаристами и создателями сериала Тони Ясендой и Дэном Перро. Производством наравне с CBS Television Studios заведуют Funny or Die и 3Arts.

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Американский вандал
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