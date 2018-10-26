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Фильм про Бобу Фетта категорически мёртв

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди посетила специальный показ «Чёрной Пантеры», где её отловил журналист и спросил о сольном фильме про самого стильного охотника за головами в галактике Бобу Фетта.

Как выяснилось, кино на 100% мертво; можно сказать, что проект сбросили в пасть Сарлакку, где он будет перевариваться ближайшие века. По словам Кеннеди, все усилия сейчас направлены на сериал «Мандалорец».

Этого следовало ожидать: шоу под управлением Джона Фавро ознаменует запуск собственного потокового сервиса. И права на ошибку просто нет.

Кино про Фетта собирались анонсировать пару лет назад; режиссёром должен был стать Джош Транк, но его уволили до начала съёмок. Потом наняли Джеймса Мэнголда, но неудачный прокат «Соло» окончательно заглушил все планы по созданию фильмов со знаковыми персонажами саги.

Там же отловили Кевина Файги и вытрясли три ответа. Во-первых, трейлер «Мстителей 4» выйдет в этом году. Во-вторых, Нэмор всё ещё может появиться (все думают, а нужен ли он нам и при каких обстоятельствах). В-третьих, «Стражи галактики 3» стоят на паузе. Как видите, ничего такого, что не было бы известно ранее.

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