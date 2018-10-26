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«Лемони Сникет: 33 несчастья» — первые кадры из третьего сезона

Портал EW Entertainment опубликовал первые эксклюзивные кадры из финального сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» по одноимённой серии романов Дэниела Хэндлера.

Мрачная сказка продолжит рассказывать о злоключениях сироток Бодлер, поведав, чем закончилось противостояние Вайолет, Клауса и Солнышка с их бывшим опекуном — коварным графом Олафом. Третий сезон охватывает события романов «Скользкий склон», «Угрюмый грот», «Предпоследняя передряга» и «Конец!».

По словам курирующего проект Хэндлера, в заключительной, насыщенной эмоциями и экшеном телеглаве детишки ринутся в гущу событий и менее всего будут выглядеть жертвами вечно неблагосклонных к ним обстоятельств.

К слову, автор литературного первоисточника знает, что определённая категория читателей разочаровалась в открытой концовке книжной серии. Отчасти поэтому финалу сериала уделили особое внимание и Хэндлер постарался сделать его более информативным и развёрнутым.

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Кадры из сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»
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