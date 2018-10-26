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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Соавтор «Рика и Морти» готовит анимационный сериал для взрослых «Звёздный путь: Нижние палубы»

CBS All Access, как и обещал, расширяет и обогащает вселенную «Звёздного пути», запуская в производство новые проекты. Дело дошло и до анимации. Потоковый сервис оформил заказ на два сезона мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы», работать над которым будет сосценарист и исполнительный продюсер «Рика и Морти», а также преданный поклонник франчайза Майк Макмэхан.

Получасовая анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

В команду исполнительных продюсеров наряду с Макмэханом вошли присматривающий за вселенной Алекс Куртцман, Хезер Кадин, Род Родденберри, Тревор Рот и Кэти Кренц. Руководить производственным процессом будет совсем недавно основанное анимационное подразделение CBS Television Studios под названием CBS Eye Animation.

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Звёздный путь: Нижние палубы
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